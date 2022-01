Mancato accollamento in quinta settimana: cosa accadrà?

Una domanda di: Marcela

Sono incinta di 5 settimane + 3 giorni stamattina ho fatto una ecografia e il ginecologo mi ha detto che un mancato accollamento con ematoma retrocoriale di mm 18×10. Già prendevo il progesterone da una settimana perché la gravidanza ho avuto un aborto alle 15 settimane adesso non so proprio cosa fare ho la prossima visita il 9 febbraio e l’unica cosa che mi ha detto e che nelle prossime settimane posso avere delle perdite che vuol dire che si e absorto da solo oppure che può andare bene vorrei un consiglio sul cosa fare.





Gentile signora,

da quanto descrive, si tratta di una minaccia di aborto. Il trattamento con il progesterone è utile. Dire cosa accadrà purtroppo è impossibile.

Il precedente aborto alla 15 settimana sarà stato valutato dal suo curante, se qualche causa era stata riconosciuta lo avrà tenuto in attenzione per l’attuale gravidanza.

Se dovessero presentarsi piccole perdite ematiche nei prossimi giorni, non ti spaventare, potrebbero essere residui del disimpianto! Con cordialità.



