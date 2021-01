Mangia giusto la mia bimba?

Una domanda di: Daniela

Salve, sono la mamma di una bimba di 16 mesi, che non mangia più latte da quando aveva circa 7 mesi. Per compensare a tutt’oggi ho sempre introdotto

formaggi e derivati, ma non so se ho fatto bene o male. Ecco cosa

generalmente mangia.:

Colazione / yogurt + un cucchiaino di biscotto

Pranzo / minestrone + 4 cucchiai di pastina+ un cucchiaio di formaggio, olio

evo + 80g di omogeneizzato di carne/pesce + vasetto di frutta

Merenda / yogurt con un cucchiaino di biscotto

Cena / 4 cucchiai di pastina con un cucchiaio di formaggio, olio evo e o

formaggino, robiola, filadelfia o sugo o ragù di carne. Faccio bene o male?



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

troppe proteine! Nella dieta che mi ha riferito bisogna togliere il cucchiaio di formaggio grattugiato nella minestra sia a pranzo sia a cena: no alla carne e ai formaggi nel piatto unico o nel secondo piatto. Il grana è una opzione da alternare ad altri formaggi; e poi vedrei bene l’introduzione dei legumi che sono una alternativa a carne e formaggio, da dare 4-5 volte a settimana; anche l’uovo 1-2 volte a settimana, dovrebbe essere inserito. Il biscotto non è necessario. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto