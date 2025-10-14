Mani in acqua molto calda: può essere dannoso per il feto?

Una domanda di: Mariapina Volevo chiederle un consiglio. Io sono in attesa di 20 settimane e ho come abitudine di lavare le stoviglie in acqua bollente. Solo che mi è stato detto che fa male al bambino stare con le mani in acqua molto calda per troppo tempo ed io sono entrata nel panico più totale. È vero? Grazie infinite per la risposta.



Gentile signora,

innanzi tutto mi piacerebbe che lei chiarisse chi le ha detto questo: non certo un medico, immagino. E a questo proposito approfitto della sua lettera per invitare le future mamme a fidarsi solo del parere del ginecologo o dell'ostetrica, almeno quando si tratta di questioni che concernono quel che fa bene e quel che fa male in gravidanza. Le leggende, i falsi miti, le credenze obsolete che qualcuno si ostina a divulgare sono fonti di ansia e non portano alcun vantaggio. Detto questo, l'acqua calda può determinare vasodilatazione delle vene delle gambe favorendo i ristagni di liquidi in caso di immersione prolungata delle gambe stesse, ma il bambino comunque non ne risentirebbe. Il contatto con l'acqua bollente di fatto può provocare ustioni e, in caso di immersione di tutto il corpo, potrebbe anche causare un abbassamento della pressione così brusco da determinare la perdita dei sensi o anche molto peggio, se davvero di acqua bollente si trattasse. Non credo però che l'acqua molto calda che lei utilizza raggiunga i 100 gradi, dico bene? Altrimenti lei avrebbe le mani scottate, piene di vesciche e doloranti. Sono certo che lei parla di acqua bollente per enfatizzare la situazione, che sia un'iperbole, ma che in realtà la temperatura dell'acqua in cui immerge le mani non sia di molto superiore ai 37 gradi. Può stare dunque tranquilla.



