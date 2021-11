Mani-piedi-bocca: va bene l’antistaminico?

Una domanda di: Maria

Salve dottor Venturelli,

le scrivo perché mio figlio di due anni ha preso la tonsillite ed è il terzo episodio da settembre inizio nido, però a scuola c’è stato un caso “mani-bocca-piedi”. Se dvesse ammalarsi anche lui di questo, insieme ad antibiotico cefixoral e tachipirina contro febbre, può prendere antistaminico fenistil? Questo nel caso in cui comparissero puntini. Grazie, mille, spero in una sua risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

l’ antistaminico può essere dato in caso di prurito e irritazione; è meno necessario se ci sono solo le manifestazioni cutanee che, dipendendo da una malattia (mani, piedi, bocca), hanno la loro evoluzione naturale. Poi il fatto di avere malattie e disturbi frequentando la collettività è la norma, non c’è nulla di allarmante. In ogni caso l’infezione mani-piedi-bocca non l’ha ancora contratta, se acacdesse parli comunque con il suo pediatra, meglio non affidarsi al fai-da-te. Cordialimente.



