Menopausa: come si fa a capire se è vicina?

Il principale indicatore della data in cui una donna andrà in menopausa è rappresentato dall'età in cui è andata in menopausa sua madre.

Una domanda di: Maria Vittoria

Ho 47 anni ed il ciclo arriva in ritardo. All’inizio poco ma dopo 10 giorni abbondante e dura tanto con coagulazione di sangue forte. Posso capire che mi avvicino alla menopausa però vorrei capire bene la situazione. In più la visita dell’utero è buona la ginecologa mi ha dato Lutenile e Tranex.

dopo i 45 anni gli esami ormonali aiutano poco a capire quanto sia vicina la menopausa.

Il principale indicatore della fine definitiva dei flussi ematici periodici è l’età in cui è andata in menopausa la mamma.

Credo che la sua ginecologa abbia già escluso polipi, adenomiosi o fibromi che possono giustificare questa perdita abbondante visto che ha scelto una terapia sintomatica (agisce sul sanguinamento ma non sulla sua origine).

Le consiglio di discutere a fondo con la curante pregi e difetti di Lutenile e Tranex o del solo Tranex. Cordialmente.

