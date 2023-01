Manovra brusca durante la visita ginecologica

Una domanda di: Mgrazia

Mi assilla da sempre un dubbio che non ho mai avuto il coraggio di indagare, ma per puro caso mi sono imbattuta nel vostro sito sul tema che vorrei chiarire. Ho avuto molto tempo fa l’inizio di una seconda gravidanza partita normalmente. Il mio ginecologo alla 5 settimana, mi sottopone ad una prima visita durante la quale, con mia forte sorpresa, strizza con una forza impressionante l’interno dell’utero(credo) al che avviso che mi stava facendo molto male ma mi viene risposto che è tutto a posto e di non spaventarmi se avessi avuto perdite. Dopo una settimana avrei dovuto controllare se tutto procedeva bene con una ecografia. E così è stato, ho avuto perdite ma l’ecografia che ho poi fatto presentava un sacco vuoto e così ho dovuto fare un raschiamento dopo una settimana circa. Chiedo se è normale che durante la prima visita alla 5 settimana il ginecologo schiacci così forte non so bene quale parte all’interno di una donna incinta e se il gesto non possa avere determinato l’arresto della gravidanza. Non che ormai serva a molto saperlo ma è importante per la mia comprensione dell’accaduto. Per completezza dell’informazione, dopo un mese sono rimasta di nuovo incinta e ho avuto regolarmente il mio secondo figlio ma ho cambiato ovviamente ginecologo. Grazie della vostra cortese risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, il dolore è stato scuramente per una mancanza di delicatezza durante la visita. Se avesse però provocato danni avrebbe determinato sanguinamento e il distacco della camera. Se successivamente l'ecografia ha evidenziato un sacco vuoto (uovo cieco) e poi si è dovuta sottoporre a un raschiamento si può escludere la relazione tra la manovra brusca e quanto le è accaduto. Con cordialità.