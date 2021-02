Mascherina FFP2 e gravidanza: può essere nociva?

Una domanda di: Daniela

Ho appena saputo di essere in dolce attesa, la mia domanda riguarda

l’utilizzo della mascherina FFP2 in gravidanza per diverse ore al giorno, nello specifico 8 ore in ufficio non potendo effettuare smart working.

Indossare la mascherina per così tante ore e tutti i giorni, può creare

danni al bambino o compromettere la gravidanza? Grazie anticipatamente per

la risposta.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Daniela,

gli studi sull’uso di mascherine FFP2 in gravidanza non hanno osservato effetti significativi sulla frequenza del respiro e cardiaca e sulla concentrazione dell’ossigeno nel sangue della mamma, né sulla frequenza cardiaca del feto.

Gli studi condotti riguardano, però, l’uso della mascherina per una durata limitata (per esempio un’ora). Per quanto sia probabile che anche un utilizzo più prolungato non comporti un aumento dei rischi per il feto, non sono disponibili dati al riguardo.

Se le caratteristiche dell’ambiente lavorativo lo consentono, in particolare se è possibile mantenere le distanze fisiche e ventilare spesso il locale, suggerirei di utilizzare le mascherine chirurgiche.

Le raccomando, comunque, di sottoporre il quesito anche al suo ginecologo. Con cordialità.

