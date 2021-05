Maschio in ecografia, femmina con il test del Dna fetale nel sangue materno

Una domanda di: Elisa

Sono a 13 settimane di gravidanza e la settimana scorsa un

ginecologo con 30 anni di esperienza mi ha confermato che aspetterei un

maschietto me l’ha ripetuto 3 volte, confermando ciò che mi aveva detto un altro

ginecologo 10 giorni prima. Ritiro invece il referto del prenatal safe karyo

plus e c’è scritto sesso femminile. Adesso sono in paranoia totale.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

se l’ecografia morfologica dice che è un maschio significa che è un maschio.

Il test sul DNA fetale, essendo un test di screening, può fallire. Le cause del fallimento potrebbero essere diverse e, in determinate occasioni, non imputabili direttamente all’efficienza del test. In casi come il suo il ginecologo potrebbe ritenere opportuno un approfondimento. Ma se così non fosse si fidi di chi la sta seguendo e, appunto, possiede un’inviddiabile espereinza professionale. Con cordialità.



