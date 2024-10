Una domanda di: Carmen

Vorrei sapere se è maschio o femmina, grazie …



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

la fotografia che le allega è in una proiezione che non permette nemmeno di visualizzare i genitali pertanto non è possibile esprimere un’opinione. Provi a tirare la monetina probabilmente sarà fortunatissima. Scherzi a parte, il ginecologo che ha effettuato l’ecografia cosa ha detto al riguardo? Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto