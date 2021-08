Maschio per il test NIPT, femmina per l’ecografia

Una domanda di: Kia

Alla 12ma settimana di gravidanza ho eseguito NIPT: risultato tutto ok con

rilevazione sesso maschile. Ora alla 19a settimana mi dicono da eco che sembra

proprio femmina. Ho letto un altro post dove si diceva che una possibile

gravidanza iniziata come gemellare potrebbe dare esito sbagliato sul sesso

del nascituro. Premetto che non ho ancora eseguito amniocentesi per

accertamenti su possibile anomalie X Y. Io ho fatto la prima eco tra la 6a e

la 7ma settimana ma non mi è mai stato detto che poteva essere una gemellare.

Possibile che a quell’epoca già si fosse riassorbita o che non sia stata

vista dal mio ginecologo (dalle analisi le beta hcg erano molto molto alte

già dalle prime settimane ed ho avuto perdite di sangue intorno alla 6a)?

Grazie se mi vorrà chiarire un po’ le idee, al momento sono molto confusa e

anche un po’ preoccupata.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

innanzi tutto sono certa che lei abbia esposto i suoi dubbi al medico che ha eseguito l’ecografia, riferendogli l’esito del precedente test sul DNA fetale. Di conseguenza sono anche sicura che il medico abbia tenuto conto di quanto lei gli ha detto. Premesso questo, in casi come il suo solitamente si ripete il prelievo del DNA fetale. Se il valore del cromosoma Y si riduce fino a scomparire allora molto probabilmente era una cosiddetta “vanishing twin syndrome”, in italiano “sindrome del gemello scomparso”. Si tratta della condione in cui la gravidanza inizia come gemellare, ma prosegue con un bambino solo. Non è detto che sia possibile individuare ecograficamente il gemello che poi viene riassorbito. Se invece il DNA fetale continua a fornire un risultato del sesso discordante rispetto a quello rilevato dalla morfologica allora si va a consigliare una indagine invasiva per comprendere la ragione della discrepanza. ma ripeto, penso che il suo ginecologo sappia consigliarla per il meglio. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto