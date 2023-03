Massaggi addominali in gravidanza: si possono fare?

Una domanda di: Pina

Salve, volevo chiedere se i massaggi manuali dall’estetista si possono fare ovviamente leggeri in zona addome! Io sono al 5 mese.



Gentile signora, non è chiara la ragione per cui al quinto mese di gravidanza senta la necessità di sottoporsi a massaggi localizzati all’addome, ma tant’è. In generale, non ci sono controindicazioni a patto che vengano effettuati con tocco estremamente leggero, da un operatore qualificato che deve essere messo al corrente dello stato di gravidanza, che comunque al quinto mese dovrebbe essere ben evidente alla vista. Da non usare durante i massaggi gli oli essenziali che, invece, sono controindicati in gravidanza. Sempre in generale, la strategia migliore per mantenere la muscolatura addominale tonica ed elastica e per conservare una buona forma fisica è sufficiente camminare ogni giorno o anche dedicarsi al nuoto. Naturalmente si deve anche evitare di aumentare troppo di peso, grazie a un’alimentazione sana e ragionevolmente calorica. Con cordialità.

