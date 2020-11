Massaggi in allattamento: si possono fare?

Una domanda di: Anna

Salve, posso fare massaggi alle gambe? Ho un bimbo di un anno e sto allattando ancora. Ci sono prodotti specifici che non interferiscono con il latte e che mi possano aiutare

a sgonfiarmi un pochino? Sono troppo gonfia.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora,

è una buona cosa che lei stia “ancora” allattando una bimbo di un anno. Oserei dire che il bello viene proprio ora e che vale la pena proseguire perché certamente l’allattamento prolungato avrà un benefico influsso anche sui gonfiori (e magari la cellulite) che tanto la preoccupano.

Per quanto riguarda i massaggi, non si preoccupi: sono compatibili con l’allattamento.

Se anche dovessero muovere delle tossine, sono soprattutto convinta che libereranno altresì le endorfine, ormoni legati al rilassamento e al piacere.

Per una mamma che allatta e regala coccole dalla mattina alla sera alla sua bimba (senza trascurare il papà, se no le diventa geloso) concedersi un trattamento di bellezza per farsi “coccolare” un po’ non può che far bene, non crede?

La mia massima è semplice: il bimbo sta bene se sta bene la mamma.

Tutto quello che l’aiuta in termini di benessere ben venga perché si riflette positivamente anche sulla bimba di cui lei si prende cura di certo con grandissima dedizione.

Non so darle indicazioni specifiche sul tipo di prodotto da utilizzare durante il massaggio, ma nei centri estetici sanno perfettamente cosa è più adatto alle donne in allattamento: l’importante è che lei specifichi subito che sta allattando. In generale, è prudente evitare i prodotti contenenti levotiroxina, come è segnalato anche nei foglietti illustrativi di accompagnamento.

Resto a disposizione se desidera, spero di averla aiutata, cordialmente.



