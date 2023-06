Massaggi sulla pancia prima di sapere della gravidanza: c’è pericolo?

Una domanda di: Maria

Buongiorno Dottore, sono incinta di circa 5 settimane, il giorno prima di scoprirlo ho, come di consueto, fatto un massaggio anticellulite. Purtroppo tale massaggio prevede anche un massaggio intenso, vigoroso, forte sulla pancia. Io sono terrorizzata, vorrei provare a fare qualcosa prima della visita ginecologica prevista tra 2 settimane abbondanti. Non ho avuto perdite nè altri sentori, ma vivo in ansia perenne. Cosa mi consiglia?



Cara Maria, nessuna possibilità che traumi meccanici come quelli che lei ha descritto (ovvero un massaggio vigoroso) possano disturbare la gravidanza, quindi può stare tranquilla. Però anticiperei un controllo ecografico per sincerarsi che gravidanza sia in utero. Secondo me aspettare 15 giorni è un periodo troppo lungo e bisogna sempre controllare che la gravidanza sia in utero, tramite ecografia. Ne parli con il suo medico e poi decida. Cari saluti.

