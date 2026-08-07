Massaggiatore elettrico vibrante: si può usare in gravidanza?

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze.
Una domanda di: Giulia Ho usato per 5 minuti totali su collo e polpacci il massaggiatore a pistola elettrico che vibra, prima di leggere che non era adatto alla gravidanza. Dovrei andare in pronto soccorso? Cosa rischio per neanche 5 minuti totali, tengo a precisare?
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
in Pronto soccorso potrebbero solo verificare la condizione del feto effettuando l'ecografia, se questo può tranquillizzarla ma non penso che ci sia l'indicazione ad andarvi. Detto questo, in effetti l'uso del massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, anche su collo e polpacci. Nel collo passano nervi e vasi sanguigni che è meglio non sollecitare, nei polpacci si deve evitare per il rischio che l'eventuale presenza di piccoli coaguli di sangue nelle vene dia luogo a problemi. Comunque, l'impiego che ne ha fatto per pochi minuti non penso l'abbia esposta a pericoli visto che subito dopo non ha avuto alcun sintomo significativo, come svenimenti o contrazioni uterine o comparsa di gonfiore e dolore al polpaccio. Possiamo dire che non è successo nulla visto l'uso estemporaneo e per un lasso di tempo brevissimo. Colgo l'occasione che mi offre la sua domanda per dire alle future mamme di verificare se una sostanza o un'attività o un trattamento sono controindicati in gravidanza sempre prima di assumerla o di affrontarla o di sottoporvisi e non DOPO. Dopo in qualche caso (non parlo di questo!) può essere tardi. Quindi, meglio informarsi prima di fare o di inghiottire, mai successivamente. Cari saluti.
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