Maternità anticipata: come influisce sulla maternità obbligatoria?

Una domanda di: Giulia

Sono una dipendente di azienda privata, CCNL tessile abbigliamento moda, inquadrata al V livello.

Causa gravidanza a rischio, presentando certificato medico, ho presentato domanda per maternità anticipata, regolarmente accettata dall’INPS.

Ma il periodo di astensione anticipata, viene incluso nel periodo maternità obbligatoria? Nello specifico:

Maternità obbligatoria iniziata 22/10

Astensione anticipata iniziata 14/9

Per il ns CCNL i 5 mesi di maternità obbligatoria decorrono quindi dal 14/9?

Grazie in anticipo per i chiarimenti.



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Buongiorno,

la maternità anticipata è un istituto differente rispetto alla maternità obbligatoria. Tutto il periodo di maternità anticipata è un periodo ulteriore rispetto ai 5 mesi di maternità obbligatoria e rimangono periodi non sovrapponibili. Pertanto, oltre ai 5 mesi di maternità obbligatoria, che decorreranno dalla prevista data del 22 ottobre, spetta l’ulteriore periodo di maternità anticipata.

Cordiali saluti.

