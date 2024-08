Maternità anticipata e dubbi sulla domanda per ottenerla

In genere i patronati a cui ci si rivolge per le pratiche di maternità eseguono correttamente il compito che viene loro affidato, ma la sicurezza che abbiano fatto le cose per bene si può avere solo visionando i documenti relativi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno, non vedendo la pratica presentata dal patronato non possiamo darle certezza dell’esattezza della stessa. Ad ogni modo solitamente si presenta prima la domanda di maternità anticipata e poi, dopo il parto, si completa la pratica inserendo la data di effettiva nascita del figlio. Cordialmente.

Una domanda di: Leonora Sono una donna incinta ho fatto la domanda per gravidanza a rischio da ausl e loro hanno accettato fino a quando inizia maternità obbligatoria. Sono andato dal patronato per mandare tramite a loro iban a inps per pagamenti. Al patronato mi ha fatto la domanda fine a quando partorirò. Quello che vorrei chiedere è se la domanda che ha fatto il patronato è corretta e se non devo fare niente per la maternità obbligatoria. Grazie.

