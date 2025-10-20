Maternità anticipata: è giusto non maturare più ROL ed ex festività?

Una domanda di: Marina Buongiorno, lavoro nel settore commercio, assunta dal 2012. Sono in maternità anticipata e controllando le buste paga mi sono accorta che non maturo più ROL ed EX FESTIVITÀ: è giusto così?



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli

Buongiorno,

sì, è corretto. La maturazione dei permessi (rol ed ex festività) nel CCNL Commercio è prevista solo durante l'assenza per maternità obbligatoria. Viceversa, per le assenze per maternità facoltativa o anticipata o posticipata non è prevista la maturazione dei permessi. Cordiali saluti.



