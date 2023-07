Maternità anticipata e tredicesima

Una domanda di: Terasa

Salve buongiorno io sono in maternità anticipata per gravidanza a rischio da febbraio. Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato come barista

quindi pubblico esercizio. Ho sempre preso sia la 13esima che la 14esima in busta paga ogni mese ma da febbraio non c’è più questa voce. Mi sa dire il

motivo?! Non avrei dovuto continuare a percepirla? Grazie.



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Gentile Teresa, nei periodi di astensione anticipata dal lavoro per maternità non tutti i CCNL prevedono la maturazione dei ratei relativi agli oneri indiretti, quali tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi. Per rispondere correttamente al quesito sarebbe opportuno essere a conoscenza del CCNL applicato dalla sua azienda. Cordiali saluti.