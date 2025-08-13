Maternità anticipata: l’azienda deve garantire il 100% della retribuzione?

Per la maternità anticipata il CCNL Terziario non prevede l'integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno Francesca, per la maternità anticipata il CCNL Terziario non prevede l'integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro. Sono fatti salvi ovviamente trattamenti di miglior favore applicabili volontariamente dall'azienda. Viceversa l'integrazione al 100% è prevista per tutta la durata della maternità obbligatoria. Cordiali saluti.

Una domanda di: Francesca Buongiorno, chiedo delle delucidazioni circa la mia attuale retribuzione: sono impiegata in uno studio commercialista con contratto applicato Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi. Attualmente mi trovo in maternità anticipata; vorrei capire in base al mio Ccnl se mi spetta una retribuzione solo dell'80% o se il restante 20% deve essere integrato da parte dell'azienda... dall'ultima busta paga nel dettaglio vedo che è stato calcolato solo l'80%. Se dovesse spettarmi il 100%, vorrei capire inoltre se mi spetta anche durante la maternità anticipata o solamente durante la maternità obbligatoria.

Gli Specialisti Rispondono

Le cisti del plesso corioideo isolate, ossia non associate ad altre anomalie ecografiche, sono considerate varianti normali, senza effetti sullo sviluppo neurologico o intellettivo del bambino: nella maggior parte dei casi, scompaiono spontaneamente tra la 26ª e la 32ª settimana di gestazione. Quando... »

Gli Specialisti Rispondono

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara. »

Gli Specialisti Rispondono

Se la terapia sostitutiva che si affronta quando la tiroide viene asportata mantiene i valori relativi al TSH e agli ormoni tiroidei nella norma, non c'è alcun bisogno di assumere un'integrazione di iodio. »