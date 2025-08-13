Maternità anticipata: l’azienda deve garantire il 100% della retribuzione?

Una domanda di: Francesca
Buongiorno,
chiedo delle delucidazioni circa la mia attuale retribuzione: sono impiegata in uno studio commercialista con contratto applicato Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi. Attualmente mi trovo in maternità anticipata; vorrei capire in base al mio Ccnl se mi spetta una retribuzione solo dell'80% o se il restante 20% deve essere integrato da parte dell'azienda... dall'ultima busta paga nel dettaglio vedo che è stato calcolato solo l'80%. Se dovesse spettarmi il 100%, vorrei capire inoltre se mi spetta anche durante la maternità anticipata o solamente durante la maternità obbligatoria.
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno Francesca,
per la maternità anticipata il CCNL Terziario non prevede l'integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro. Sono fatti salvi ovviamente trattamenti di miglior favore applicabili volontariamente dall'azienda. Viceversa l'integrazione al 100% è prevista per tutta la durata della maternità obbligatoria. Cordiali saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto