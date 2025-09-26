Maternità: chi la paga se l’azienda chiude?

Una domanda di: Fiore
Cosa succede se l'azienda in cui io lavoro chiude tra 3 mesi per perdita del cliente, mentre io sono in maternità e sono assunta tramite cooperativa con un contratto a tempo indeterminato?
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno,
in caso di cessazione dell'attività di un'azienda è garantito il pagamento del periodo di maternità obbligatoria direttamente dall'INPS. Quindi l'80% della retribuzione media giornaliera viene erogato dall'INPS. Nel suo caso va poi verificato se la cooperativa cesserà il rapporto o la invierà presso un'altra azienda. Buona giornata.
