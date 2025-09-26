Maternità: chi la paga se l’azienda chiude?

A cura di Paola Bernardi Locatelli - Dottoressa Pubblicato il 26/09/2025 Aggiornato il 26/09/2025

In caso di cessazione dell'attività di un'azienda, è garantito il pagamento del periodo di maternità obbligatoria direttamente dall'INPS.

Una domanda di: Fiore
Cosa succede se l'azienda in cui io lavoro chiude tra 3 mesi per perdita del cliente, mentre io sono in maternità e sono assunta tramite cooperativa con un contratto a tempo indeterminato?

Paola Bernardi Locatelli
Paola Bernardi Locatelli

Buongiorno,
in caso di cessazione dell'attività di un'azienda è garantito il pagamento del periodo di maternità obbligatoria direttamente dall'INPS. Quindi l'80% della retribuzione media giornaliera viene erogato dall'INPS. Nel suo caso va poi verificato se la cooperativa cesserà il rapporto o la invierà presso un'altra azienda. Buona giornata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

23/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Speculum in gravidanza: può provocare danno al bambino?

22/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Lo speculum viene utilizzato quando è necessario valutare il collo dell'utero e l'interno della vagina: se dopo il suo impiego non si manifestano sintomi particolari (sanguinamento e dolori) si può stare tranquille.   »

Movimenti fetali in 29^ settimana: è normale che siano cambiati rispetto a prima?

10/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In effetti, è possibile che i movimenti fetali non siano sempre uguali, ma quello che conta è riuscire ad avvertirli. Per riuscirci ogni volta che si vuole ci sono piccoli trucchi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 