Assunzione di un macrolide: può interferire con la pillola?

Una domanda di: Veronica

Azitromicina e pillola interferiscono? La farmacista e mio medico

curante dicono no mentre la mia ginecologa è dubbiosa. Sul bugiardino non è

scritto nulla a riguardo. A chi devo dare retta? Grazie, cordiali saluti.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Veronica,

non sono documentate interazioni tra azitromicina e pillola anticoncezionale.

In passato, sulla base di alcune segnalazioni di singoli casi si riteneva possibile una ridotta efficacia contraccettiva in caso di assunzione di antibiotici, ma oggi questo è provato solo per alcuni farmaci impiegati in casi particolari (per esempio tubercolosi).

Per gli antibiotici di uso più comune non sussiste più l’indicazione a utilizzare un ulteriore metodo contraccettivo.

Cordiali saluti.



