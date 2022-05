Mifepristone: si può assumere durante l’allattamento?

Una domanda di: Madelaine

Oggi dovrei prendere il primo farmaco per la IVG (interruzione volontaria della gravidanza), posso continuare ad allattare o è pericoloso per il bimbo? Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora, i dati disponibili indicano che il mifepristone, che è il principo attivo in grado di bloccare l’effetto del progesterone, impedendo così il proseguimento della gravidanza, passa nel latte materno in basse quantità ed è generalmente considerato compatibile con l’allattamento. Se la dose di farmaco è 200 mg, la dose che si rileva nel latte è pressoché trascurabile. Faccia comunque presente al medico che sta allattando. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

