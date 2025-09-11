Melatonina: fino a che dose per una ragazzina di 14 anni?

Per indicazioni sul foglietto illustrativo di alcune formulazioni e secondo alcuni testi di psicofarmacologia, la melatonina si può somministrare a un'adolescente nella dose massima di 10 mg.

Una domanda di: Mg
Salve vorrei un'informazione: quante gocce di melatonina si possono dare per una ragazzina di 14 anni? Se si danno 6 mg sono troppi?

Getile signora,
per una raccomandazione di letteratura (Oliviero Bruni, che è un neuropsichiatra infantile) è possibile somministrare fino a 5 mg per un minore che pesa fino a 40 chilogrammi, ma per indicazioni sul foglietto illustrativo di alcune formulazioni, e da testi di psicofarmacologia come Bazire (2021), oltre che per esperienza personale, si può arrivare a 10 mg. Quindi 6 mg possono andare bene. Può essere opportuno in caso di problemi sia di addormentamento che di risveglio, usare una parte di melatonina normale per l’addormentamento, una parte di retard per i risvegli notturni. Oltre 10 mg non è utile andare, se non funziona a 10. La melatonina non è tossica, anche se può dare effetti collaterali minori. Se il problema di sonno persiste, bisogna comunque trovare un modo di favorirlo, per i benefici che dà e, allo stesso tempo, per contrastare i disturbi che derivano dall' insonnia prolungata. Con cordialità.

