Melatonina in gravidanza: risolve i risvegli notturni?

Una domanda di: Lucia

Sono alla 36^ settimana, posso prendere la camomilla alla melatonina perché la notte mi sveglio con il panico e ansia paura?



Antonello Sannia Antonello Sannia

Cara signora,

la melatonina serve soprattutto a favorire un rapido addormentamento più che a garantire un sonno notturno ininterrotto. Le consiglio dunque di assumere la sola camomilla ma in particolar modo di agire sullo stile di vita: elimini il caffè, faccia un bagno caldo prima di coricarsi, eviti la visione di film che possono turbarla e lo stesso deve valere per le letture. Meglio anche non usare telefonino, tablet e computer dopo cena. Ogni giorno cerchi di fare una passeggiata di almeno 30 minuti di seguito: stare all’aria aperta è buon cosa anche d’inverno (magari scelga le ore più calde della giornata e, naturalmente, si copra in modo adeguato). Riduca l’assunzione di liquidi la sera, specialmente prima di coricarsi per evitare che la vescica piena interrompa bruscamente il suo sonno. Infine si conceda una cena leggera però non vada mai a letto digiuna perché anche questa eventualità può disturbare il sonno notturno.

Cordiamente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto