Menarca a 10 anni e 8 mesi

Una domanda di: Francesca

Buongiorno Dottore, mia figlia ha 10 anni e 8 mesi, è alta 1,47 e pesa 48 kg.

Le è venuto il menarca. I suoi valori sono normali per la sua età? Grazie per la disponibilità.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

può stare tranquilla, i valori che mi riferisce rientrano nei limiti della normalità ed è anche accettabile la comparsa del menarca. Riguardo a quest’ultimo è senza dubbio stato preceduto di almeno un anno da precisi segnali (primi peli pubici e bottone mammario) quindi di certo non è stato un evento inaspettato. Per quanto riguarda l’epoca, probabilmente anche mamma e nonna o entrambe hanno avuto il menarca intorno ai 10-11 anni in quanto l’arrivo della prima mestruazione è influenzato dalla familiarità. In relazione alla statura, senza dubbio nei prossimi cinque anni la sua bambina crescerà ancora di qualche centimetro, anche se per quanto riguarda la statura definitiva non si potrà prescindere dalla componente ereditaria, ovvero dall’altezza dei genitori. In generale, desidero aggiungere di controllare l’alimentazione di questa bambina, cercando di proporle una dieta sana, da cui sono esclusi o almeno ridotti drasticamente dolciumi e fritti. Con cordialità.

