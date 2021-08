Menarca a 10 anni: è preoccupante?

Una domanda di: Angela

Buongiorno dottore, mia figlia di 10 e 5 mesi, è alta 1.50 cm e pesa 47 kg,

Ha un po’ di seno e peluria pubica. Le è venuto il menarca il 31/07/21 e

sono sinceramente molto molto preoccupata, perché penso che sia troppo

presto (deve andare in quinta elementare) e anche perché ho paura che non cresca

più. Secondo lei potrebbe ancora crescere? Mi consiglierebbe di prenderle

degli integratori per “aiutarla” nella crescita?





Gentile signora,

non c’è da preoccuparsi per il fatto che il menarca sia già arrivato: a 10 anni una simile eventualità è definita “pubertà anticipata”, una condizione non significativa dal punto di vista medico. Ritengo che ci sia ancora marrgine per la crescita in statura, però deve tenere presente che il punto di arrivo dipende da questioni genetiche, ovvero dall’altezza sua e del papà. Ritengo invece che sia il peso della bambina a richiedere la nostra attenzione perché di fatto è eccessivo. Sua figlia non deve dimagrire però è fondamentale arrestare il trend relativo all’incremento di chili. Non c’è bisogno di alcun integratore, mentre è irrinunciabile che la bambina segua fin da ora un’alimentazione sana, varia, ben bilanciata e ragionevolmente calorica. Niente succhi di frutta zuccherati, merendine, patatine fritte e altri stuzzichini che non nutrono e sono ipercalorici. Pasta, pane e riso vanno proposti quotidianamente ma senza esagerare con le porzioni; i formaggi vanno offerti solo occasionalmente. La bambina dovrebbe fare anche movimento: correre, saltare, andare in bicicletta, fare passeggiate. Sia l’alimentazione sana sia l’attività fisica vanno incoraggiate con naturalezza, senza pressioni e senza ansie per non rischiare di ottenere l’effetto contrario. Va da sé che anche il resto della famiglia dovrà mangiare come la bambina: il controllo del sovrappeso è sempre di gruppo cioè deve coinvolgere l’intero nucleo familiare, altrimenti si può già prevedere che l’obiettivo prefissato fallirà. Riassumendo: non è preoccupante il menarca a dieci anni, mentre il sovrappeso non può essere ignorato perché apre la strada a problemi che riguardano sia la salute sia la sfera psicoemotiva. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

