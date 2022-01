Menarca in bimba di 9 anni: crescerà ancora?

Una domanda di: Cristina

Ieri la mia bambina di 9 anni e 3 mesi mi ha fatto vedere le

mutandine, ahimè, sporche di sangue. Già da un anno ha peluria pubica e abbozzo

di seno, pesa 42 kg circa ed è alta 142! Ha ancora possibilità di crescere

e diventare di una statura decente? Io sono alta 148 centimetri e mio marito 180. La

ringrazio dottore, sono molto preoccupata, buona giornata!





Gianni Bona Gianni Bona

Cara mamma,

di sicuro questa perdita di sangue è il menarca, cioè la prima mestruazione. Il suo arrivo segna il culmine dello sviluppo puberale che inizia con la comparsa del bottone mammario (il primo abbozzo di seno) e dei primi peli del pube. Guardi però che non è così automatico che il menarca ponga anche fine alla crescita di statura. Per prevedere cosa accadrà in relazione a quest’ultima, occorrerebbe valutare la maturazione ossea, attraverso una radiografia del polso. Se l’età ossea fosse molto più avanti rispetto all’età anagrafica in effetti non ci sarebbe grande margine per la crescita in statura che, comunque, è influenzata anche dalla genetica. Quando la mamma non raggiunge i 150 centimetri di statura, come nel suo caso, non meraviglia riscontrare la stessa caratteristica nelle figlie. Comunque, almeno fino ai 16 anni di età, ci si può comunque aspettare una crescita di statura di almeno un centimetro all’anno, quindi la sua bambina quasi di certo la raggiungerà, per quanto riguarda la statura e, magari, potrebbe anche superarla. In ogni caso la pubertà anticipata (come lo è quella di sua figlia) in genere è una condizione che si ripete di generazione in generazione: probabilmente anche lei ha avuto la prima mestruazione presto, dico bene? Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto