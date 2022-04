Menarca in una bimba di 9 anni: che fare?

Una domanda di: Brunella

Mia figlia ieri ha avuto la sua prima mestruazione. Ha 9 anni e 5 mesi. È completamente sviluppata, tutto è iniziato l’estate scorsa, comparsa del seno, peli pubici e da qualche mese, peli ascellari. Sono rimasta sconvolta poiché ero convinta che seguisse i miei tempi. Sia io che mia madre, abbiamo avuto la prima mestruazione a 14 anni. Mi chiedo, come mai lei no? È alta solo 136 cm. Non capisco cosa abbia influito su questo anticipo. In ogni caso sta bene, è serena, si preoccupa solo della crescita. Io sono alta 163 e mio marito 174. Mi auguro che questo anticipo non le crei dei problemi nella crescita. Mi consiglia una visita specialistica? Grazie anticipatamente per la sua risposta.



Cara mamma, qui siamo in presenza di una pubertà accelerata, che ha portato a un menarca (prima mestruazione) anticipato. Non sono in grado di dirle nulla per quanto riguarda la futura crescita in statura, perché le variabili sono diverse e tra queste c’è anche quella relativa alle prossime mestruazioni e, più di preciso, alla possibilità che compaiono subito con regolarità (o quasi) oppure no, e che quindi il menarca per il momento rimanga un fenomeno isolato. La statura della sua bambina, se non dovesse aumentare in modo adeguato con il passare del tempo, risulterebbe sicuramente modesta per un’adolescente e poi per una donna adulta, quindi credo che sì, che la sua preoccupazione abbia ragione di sussistere. Dunque, le consiglio senz’altro, come del resto lei giustamente aveva pensato, di far visitare la bambina in un centro di endocrinologia pediatrica. Si confronti per questo con il suo pediatra, il quale di sicuro concorderà con me (e con lei) sull’opportunità di far valutare sua figlia e, quindi, saprà indirizzarla nel modo migliore. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

