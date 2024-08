Menarca: si aumenta ancora di statura dopo il suo arrivo?

Una domanda di: Maria

Mia figlia ha quasi 13 anni, e ha avuto il menarca. Nata a termine, 38 settimane, peso di 3010 g per 50 cm. Lei non ha assolutamente avuto lo scatto di crescita che precede l’arrivo delle prime mestruazioni. In famiglia siamo tutti alti, ma lei ha un fisico estremamente magro. C’è la possibilità che quel famoso scatto di crescita arrivi dopo l’arrivo del ciclo? La pediatra, che l’aveva visitata 2 settimane fa, aveva detto che non era prossima all’arrivo della menarca, non ha praticamente peli sotto l’ascella, non ha ancora odore acre, né pelle grassa. In famiglia, sia genitori, fratelli, nonni, sono tutti alti. Grazie.



Cara signora, non è chiaro se il menarca si sia manifestato o no (prima racconta che è arrivato a dicembre poi però afferma che la pediatra due settimane fa ha detto che non è prossima alla comparsa della prima mestruazione…). Comunque sia l’assenza di peli sott le ascelle non è indicativa, la loro comparsa o non comparsa non esprime nulla rispetto al menarca. I segni che annunciano e precedono il menarca sono due: la comparsa del pelo pubico e lo sviluppo del primo abbozzo di mammella. lei non specifica la statura di questa bambina (dice solo che è “estremamente magra” ma senza specificare quanto pesa, e senza darmi modo di verificare il rapporto tra peso e statura). In generale, anche se il menarca fosse arrivato di certo sua figlia crescerebbe ancora di statura. Dopo l’arrivo della prima mestruazione la crescita è di circa almeno un centimetro all’anno (a volte di più) fino ai 16-17 anni. Cordialmente.

