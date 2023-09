Menopausa: come capire che è arrivata

Una domanda di: Veronica

Scusate per la domanda forse un po’ sciocca ma vorrei avere delle delucidazioni in merito alla menopausa. Vorrei capire quali possono essere i segnali che mi dicono che sia entrata in menopausa.

Laura Trespidi Laura Trespidi

Gentile Veronica,

viene stabilito che la menopausa, ovvero la cessazione dell’attività delle ovaie, è arrivata quando le mestruazioni sono assenti (si parla di amenorrea) da almeno un anno, senza interruzione. In Italia, l’età media della menopausa è 51 anni e sette mesi. Ripeto, è la media, quindi può arrivare qualche anno prima o anche un paio d’anni dopo. Negli anni precedenti vi possono essere delle irregolarità mestruali con mestrui ravvicinati (per esempio ogni 15-20 giorni) oppure con periodi di assenza di mestruazioni (anche per 60-90 giorni). Inoltre, qualche anno prima le mestruazioni possono essere più scarse rispetto al solito. Un buon indicatore dell’età in cui una donna andrà in menopausa è l’età in cui vi è andata sua madre. I dosaggi ormonali di FSH LH e il 17 betaestradiolo possono indicarci lo stato in cui ci si trova. Cordialmente.



