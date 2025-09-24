Menopausa e cistite (ricorrente) post coitale: cosa fare?

Una domanda di: Giusy Dopo tanti anni di solitudine e purtroppo in concomitanza con la menopausa ho incontrato un nuovo amore ed ho ricominciato ad avere una vita sessuale! Solo che la gioia da subito è svanita peché la cistite post coitale non mi dà tregua nonostante diverse cure antibiotiche, integratori e probiotici perché il problema persiste! Avevo trovato quasi risolutivo utilizzare un ovulo di Neoxene dopo il rapporto ma la mi ginecologa mi ha detto che non va bene e neanche a farlo apposta non usandolo ho riavuto una dolorosa cistite! A questo punto le chiedo lei cosa mi consiglierebbe? Non le nascondo che purtroppo sto avendo una certa fobia dell’intimità!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi dispiace che questo suo nuovo amore sia messo alla prova per via della menopausa. Il mio consiglio è quello di programmare una visita ginecologica per mettere a tema questa problematica. Io le anticipo che potrebbe essere necessario un trattamento localizzato con degli ormoni (estrogeni solitamente) che le permettano di avere una vita sessuale appagante. Non mi ha precisato se lei avverta fastidio anche in occasione dei rapporti (dolore o bruciore) e se utilizzi dei lubrificanti. A mio parere, sarebbe importante utilizzare dei lubrificanti (ad esempio Lubrivit spray 3-4 erogazioni in vagina al bisogno) in occasione dei rapporti, in modo da limitare al minimo il trauma meccanico non solo sulla vagina ma anche sull'uretra, che ritengo possa predisporre l'insorgenza della cistite che lamenta. Immagino lei sia solita anche svuotare la vescica e lavarsi esternamente dopo il rapporto: anche solo con acqua (non è corretto utilizzare il sapone tutte le volte che facciamo il bidet, meglio soltanto una volta al giorno il sapone sulla vulva). Spero di averle dato dei consigli utili e che lei possa affrontare il tempo della menopausa con gusto: si tratta solo di trovare il rimedio giusto!

Cordialmente.



