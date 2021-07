Menopausa o gravidanza?

Una domanda di: Giulia

Mia suocera ha 46 anni e nonostante fino a ora abbia avuto un ciclo regolare, questo mese le mestruazioni sono sparite. Ha fatto due test di gravidanza risultati entrambi negativi, ma il dottore non ha escluso una gravidanza…

Io ho pensato alla menopausa, vista l’età, tuttavia chiedo: ci sono possibilità che sia rimasta incinta?



Buondì, a 46 anni sia l’ipotesi di una gravidanza che della menopausa sono possibili anche se, entrambe improbabili. Troppo tardi per una gravidanza, troppo presto per la menopausa. Invece di insistere con i test di gravidanza, che ormai hanno dato il loro esito (negativo) proverei a fare un prelievo per il dosaggio dell’FSH. Se molto alto potrebbe indicare la menopausa anche se sono necessari 12 mesi di assenza di flusso mestruale per la diagnosi di certezza. Sarebbe anche il caso di fare un’ecografia che direbbe l’aspetto delle ovaie, se ci sono follicoli o meno. Con cordialità.



