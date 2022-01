Mescolare i tipi di latte artificiale si può?

Una domanda di: Stefania

Il mio bimbo ha 40 giorni. Ho potuto allattarlo solo 18 giorni dopo sono dovuta passare ad artificiale Plasmon 1 che ogni tanto alterno con Plasmon coliche e stipsi poiché soffre di coliche. Da un po’ di giorni continua a rigurgitare e negli ultimi giorni praticamente butta fuori tutto il latte che gli do. Adesso ho mischiato con il latte Plasmon 1 ho messo 2 misurini di latte 1 e 2 misurini di latte Plasmon antireflusso ho sbagliato?? Perché la pediatra non c’è fino a lunedì e in PS non vorrei portarlo per questo covid ho troppa paura. Grazie spero in una risposta il più celere possibile.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, dipende dal grado del fastido: se domina il quadro del reflusso, conviene usare sempre il latte antireflusso, se invece dominano le coliche, allora si continua con quello anticolica, evitando di fare misurini diversificati nella tipologia di latti: in pratica io eviterei il mischiare la polvere di un tipo di latte con quella di un altro tipo di latte. Vorrei aggiungere che a volte il getto di latte che viene restituito dopo la poppata corrisponde a una quantità di latte di molto inferiore a quella che appare. Il criterio da applicare comunque è quello del benessere del bambino: se cresce regolarmente, è reattivo, non lamentoso, ha sonni tranquilli, è vivace (per quanto possibile a 40 giorni) in genere non c’è di che preoccuparsi. Comunque sia è corretto che lei senta il suo pediatra, se ha l’impressione che ci sia qualcosa che non va e se la crescita ha subito un arresto. Con cordialità.

