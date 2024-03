Messa a riposo assoluto (letto-poltrona) per un distacco

Una domanda di: Teresa

Io sono oggi all 8 settimane di gravidanza + 3 giorni di gravidanza e giovedì, a seguito di sanguinamento rosso vivo mi sono recata in ambulatorio dal mio ginecologo perché spaventata da questo fuoriuscita di sangue. Dall’ecografia mi è stato diagnosticato quanto segue: “Area di distacco coriale che coinvolge quasi metà del SG”. Il mio ginecologo è molto attento e scrupoloso fortunatamente. Mi ha detto di continuare con progesterone che già prendevo e riposo per un mese. Sdraiata o seduta ma nient altro.

Io ho avuto ancora un po’ di perdite per quel giorno li e una goccina il venerdì mattina, poi basta. Io volevo semplicemente chiedere una cosa: il fatto che non stia perdendo più sangue posso associarlo ad un fattore positivo e quindi ad un riassorbimento? (anche se lento magari). Io rimarrò comunque a riposo e in casa ma volevo solo sapere se è da prendere come un inizio di guarigione interna il fatto di non perdere più sangue. Grazie infinitamente!





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Teresa,

certo che è un segno positivo la cessazione del sanguinamento. Puoi iniziare in casa una modesta attività fisica, e passare a riposo qualche ora nel pomeriggio.

Troppa immobilità può avere ripercussioni negative sulla salute materna: uno per tutti, esponde al rischio di trombosi. Anche il tono dell’umore ne può risentire. Tanti auguri.

