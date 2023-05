Mestruazione arrivata in anticipo: colpa dell’isterosalpingografia?

Una domanda di: Giusy

Salve ho eseguito l’esame di isterosalpingografia il 5 maggio. Aspettavo le mestruazioni il 26 maggio, ma sono arrivate 21 giorni prima. Ho 40 anni e vorrei sapere è normale per via dell’esame fatto ? O perché forse sto entrando in menopausa? La ringrazio anticipatamente, ma sono troppo in ansia.



Laura Trespidi Laura Trespidi Carissima, l’esame da lei effettuato serve a valutare la cavità uterina e la pervietà delle tube e non interferisce sul ciclo mestruale che è regolamentato dagli ormoni e dipende dalle ovaie. Il mestruo arrivato in anticipo può essere dovuto a un “disordine ormonale”, che può accadere occasionalmente a tutte le donne e a tutte le età. In altre parole un episodio di rregolarità mestruale non costituisce motivo di entrare in allarme. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto