Mestruazione che non si arresta da due mesi: che fare?

Ho 42 anni e dal 18 febbraio il mio ciclo non finisce più. Ho preso il Tranex e dopo averlo smesso mi è ritornato subito così il mio ginecologo mi ha dato Lutanyl che ho preso per dieci giorno. Appena smesso dopo due giorni di nuovo e oggi sono ancora così, sto riprendendo di nuovo il Tranex e Lutanyl ma niente il ciclo c’è. Calcolando che sono sempre stata regolare, io prendo da quasi 20 anni l’eutirox perché sono stata operata e ho solo metà tiroide che controllo tutti gli anni. Mi sto preoccupando e sono molto provata.



Cara Angela, due i provvedimenti da prendere: un’ecografia per vedere l’aspetto dell’endometrio, il rivestimento interno che sanguina, e vedere se vi è associata dell’adenomiosi (presenza dell’endometrio anche lungo le pareti muscolari dell’utero), decidere con il ginecologo se fare un raschiamento che abbia finalità diagnostica e terapeutica dando termine finalmente a queste perdite.Questi eventi sono frequenti dopo i 40 anni e vengono abitualmente affrontati con i provvedimenti che le ho indicato. È utile, se il suo curante concorda, un trattamento con ferro per bocca per evitare un’anemizzazione da metrorragia (sanguinamento dall’utero) prolungata. Con cordialità.

