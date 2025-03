Mestruazione con sangue rosso macchiato di grigio: cosa può essere?

Una domanda di: Marika Salve dottore vorrei sapere se è normale che mi siano arrivate le mestruazioni con crampi dolorosi, flusso abbondante rosso vivo e con attorno al flusso rosso piccole macchioline anche grigie. Questa cosa non mi è mai successa. sono preoccupata, so che dovrei fare una visita e domani vedrò ma volevo un attimo rilassarmi ascoltando anche l'opinione di un esperto, sperando che non sia nulla di grave. Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

è molto difficile azzardare ipotesi a distanza, anche perché non è ben chiaro cosa significhi il grigio attorno al sangue rosso. Detto questo, è possibile che queste secrezioni insolite siano espressione di un'infezione in atto, per esempio una vaginosi batteria, disturbo dovuto alla Gardnerella. In questo caso, però, le perdite hanno sempre un odore spiacevole. Vedrà che il ginecologo quando la visiterà saprà anche dirle se c'è un problema e se sì di che cosa si tratta. Nel frattempo non c'è da stare in ansia, perché di

sicuro non si tratta di nulla di grave. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

