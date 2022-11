Mestruazione finta o vera?

Una domanda di: Chiara

Vorrei chiedervi un parere per una situazione che mi ha creato molta ansia dopo aver letto alcune cose sul web. Ho un ciclo solitamente molto regolare di 29 giorni, che è sempre stato abbastanza abbondante, ho avuto tre rapporti non protetti la notte del 15, (giorno di probabile ovulazione) il 17 ed il 20 ottobre premetto che non sono stati rapporti completi poichè ci siamo fermati molto prima che il mio ragazzo potesse venire.La sera del 28 ottobre ho notato pulendomi, del muco marroncino sulla carta e il giorno dopo il 29 si sono presentate le mestruazioni che però ho notato essere diverse dal solito, erano più acquose e il ciclo più scarso, il colore era rosso vivo tendente al rosa, ho trovato anche dei coaguli e dei filamenti. Le mestruazioni sono durate 3 giorni in modo “continuativo” il quarto giorno sembrava fossero terminate invece poi l’assorbente si è macchiato nuovamente e il quinto giorno ovvero ieri sembrava nuovamente finito fin quando ho avuto nuovamente una perdita di sangue rosso. Ad oggi sembra che il ciclo sia terminato. Per via di queste mestruazioni diverse e più scarse del solito, leggendo su internet di false mestruazioni o perdite da impianto e della possibilità del liquido pre eiaculatorio di fecondare mi sono preoccupata del fatto che potesse essere il mio caso ed ho effettuato un test di gravidanza il 31 ottobre, risultato negativo. Sarebbe il caso di ripeterlo?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile Chiara, in genere quelle che lei definisce "false mestruazioni" sono perdite di sangue che possono verificarsi circa 12-14 giorni giorni dopo il concepimento, qualora durante l'annidamento dell'embrione nell'utero, che avviene appunto circa dopo 12-14 giorni dall'incontro tra spermatozoo e ovocita, dovesse rompersi qualche sottile vaso sanguigno dell'endometrio, che è il tessuto di rivestimento interno dell'utero. La differenza sostanziale con le mestruazioni vere e proprie e quelle finte sta nella quantità di sangue espulso, che nel secondo caso è veramente scarsa (in realtà sono proprio goccioline di sangue, non si può parlare di vero flusso ematico). Di solito, inoltre, le finte mestruazioni durano molto meno delle vere. Premesso tutto questo, se lei non è tranquilla ripeta il test di gravidanza sulle urine tra qualche giorno. Con cordialità.