Mestruazione troppo abbondante che non si risolve neppure con un antiemorragico

Una domanda di: Stefania

Salve, ho 40 ho un ciclo abbondante dal 18 maggio ieri ho fatto un’eco pelvica e mi hanno trovato l’utero ingrossato. Ho preso 3 fiale di ugurol: è

normale che sia rimasto sempre lo stesso il sanguinamento?



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina

Gentile Signora,

un ciclo abbondante e/o troppo frequente (intervallo minore di 25 giorni) può essere correlato a cause definite organiche, come i fibromi uterini o polipi all’interno dell’utero. Nella maggior parte dei casi sono neoformazioni benigne che incrementano il flusso perchè agiscono sui meccanismi legati alla mestruazione. Un ulteriore gruppo di condizioni che aumentano il sanguinamento mestruale è quello di tipo “disfunzionale”, ossia una sregolazione degli ormoni rende la mestruazione irregolare e sovente

abbondante. Nello specifico del suo caso, la prima cosa è definire correttamente la diagnosi per poi affrontare in modo efficace il problema. L’assunzione di Ugurol è un presidio di supporto ed emergenza ma agisce solo sugli effetti e non sulle cause del problema, e difficilmente è risolutivo, come infatti dimostra il suo caso.

Con cordialità.



