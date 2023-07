Mestruazioni abbondanti che si prolungano senza sosta: cosa può essere?

Una domanda di: Tina

Salve dottore ho 40 anni, 5 mesi fa ho fatto ecografia interna più pap test è tutto è nella norma. Ora dal 9 luglio ho mestruazioni che non finiscono anche molto abbondanti, sto prendendo da due giorni fiale Ugurol, ma non vedo miglioramenti solo di notte mi aiutano ma la mattina di nuovo ciclo. Mercoledi ho appuntamento con il ginecologo. Cosa può essere visto che pochi mesi fa ho eseguito tutti gli esami e andavano tutti bene? E come mai con questo medicinale il ciclo non si ferma? Quanti giorni ci vogliono? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il sanguinamento anomalo uterino può essere legato a situazioni ormonali disfunzionali, presenza di polipi, fibromi o altre cause tutte da verificare. Le valutazioni che ha fatto nel precedente controllo, per quel che mi dice, risultavano essere nella norma (immagino la visita ginecologica) pertanto ritengo che la più probabile delle situazioni possa essere, esclusa una gravidanza e le sue possibili evoluzioni (minaccia aborto e aborto spontaneo), una situazione ormonale disfunzionale. Attendo quindi il controllo dal suo specialista di fiducia per verificare quale tra queste ipotesi sia la più attendibile. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto