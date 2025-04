Mestruazioni abbondanti e prolungate a 47 anni: che fare?

Le opzioni terapeutiche in caso di metrorragia (sanguinamento uterino abbondante e prolungato) sono varie: la scelta tra queste va fatta con il proprio ginecologo curante che ha tutti gli elementi per aiutare a decidere per il meglio.

Una domanda di: Tiziana

Ho 47 anni. Sono in fase di pre-menopausa e da mesi ho ciclo irregolare e abbondantissimo che dura dai 10 ai 15 giorni. Ho effettuato una isteroscopia un anno fa con biopsia, risultato tutto bene, un paio di mesi fa sono andata al pronto soccorso ( sempre per ciclo abbondante e prolungato) mi hanno fatto una ecografia interna anche qui tutto bene. Come cura tranex 500 mg 2 volte al giorno. Adesso sono 6/7 giorni che ho ciclo abbondante e da 3 giorni prendo tranex (come tutti i mesi per arrestare l’emorragia ) senza avere risultati. Cosa posso fare? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Tiziana,

il prodotto che sta usando può essere assunto anche nella dose di 4 compresse al giorno .

Nel caso di donne con il suo problema o si resiste con gli antiemorragici oppure si effettua un raschiamento della parete uterina per ridurre l’endometrio sanguinante oppure una resezione dell’endometrio o un'Isterectomia.

La scelta della strategia delle metrorragie tiene conto del desiderio della paziente e anche della necessità di evitare una grave anemizzazione dovuta al sanguinamento.

Il mio consiglio è di decidere con attenzione il da farsi insieme al suo medico curante che ha tutti gli elementi per supportarla nella scelta avendo a disposione tutte le informazioni utili in questo caso. Con cordialità.



