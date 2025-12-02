Mestruazioni abbondanti e prolungate e sindrome di Addison

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/12/2025 Aggiornato il 02/12/2025

La sindrome di Addison può portare squilibrio a livello di sistema ovarico ma non dovrebbe influire più di tanto su un mioma intramurale.

Una domanda di: Letizia
Ho fibroma intramurale, ma ho eseguito surrenectomia monolaterale per Cushing, adesso sono in Addison primario, aspettando che l'altro surrene riprenda, ho flussi abbondanti con coaguli e adesso è un mese in cui ho perdite protratte. Cosa fare? Cordiali saluti.


Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Letizia,
lei ha una transitoria sindrome di Addison secondaria all'asportazione del surrene. Questo può dare qualche squilibrio anche sul sistema ovarico, ma dovrebbe influire poco sul suo mioma intramurale. Nella lettera non mi dice di che dimensioni è: se inferiore ai 2-3 cm e non adiacente alla rima endometriale può essere tollerato, se non dà disturbi, se superiore a questo diametro è bene considerare anche la necessità di asportazione chirurgica, soprattutto in vista di una gravidanza Quindi spero di aver risposto alla sua domanda, perché i dati che mi ha comunicato ruotano tutti intorno al surrene, ma non mi dicono nulla su vita ginecologica e vita riproduttiva. Un saluto cordiale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Vaginosi batterica da Gardnerella: che fare?

01/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Francesco De Seta

Prima di tutto, per essere sicuri che un'infezione vaginale sia dovuta alla Gardnerella occorre eseguire un vetrino con colorazione di gram perché il tampone con la coltura non serve per individuare questo batterio. Dopodiché, se confermato il sospetto, il medico può prescrivere un antibiotico ad hoc....  »

Pillola contro l’endometriosi: l’Augmentin e il Brufen ne diminuiscono l’efficacia?

01/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

È improbabile che l'amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e l'ibuprofene (Brufen) interferiscano sull'azione dei contraccettivi orali assunti sia contro l'endometriosi sia a scopo anticoncezionale.   »

Citomegalovirus e paura del contagio

26/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 