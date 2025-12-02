Mestruazioni abbondanti e prolungate e sindrome di Addison

Una domanda di: Letizia Ho fibroma intramurale, ma ho eseguito surrenectomia monolaterale per Cushing, adesso sono in Addison primario, aspettando che l'altro surrene riprenda, ho flussi abbondanti con coaguli e adesso è un mese in cui ho perdite protratte. Cosa fare? Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Letizia,

lei ha una transitoria sindrome di Addison secondaria all'asportazione del surrene. Questo può dare qualche squilibrio anche sul sistema ovarico, ma dovrebbe influire poco sul suo mioma intramurale. Nella lettera non mi dice di che dimensioni è: se inferiore ai 2-3 cm e non adiacente alla rima endometriale può essere tollerato, se non dà disturbi, se superiore a questo diametro è bene considerare anche la necessità di asportazione chirurgica, soprattutto in vista di una gravidanza Quindi spero di aver risposto alla sua domanda, perché i dati che mi ha comunicato ruotano tutti intorno al surrene, ma non mi dicono nulla su vita ginecologica e vita riproduttiva. Un saluto cordiale.





