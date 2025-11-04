Mestruazioni abbondanti e Tranex

Una domanda di: Elisa
Buongiorno gentile dottoressa, ho 46 anni, ciclo regolare da sempre molto abbondante ma senza dolori. Ho avuto un ascesso al dente che ho dovuto curare con 6 giorni di Augmentin + 5 giorni di antiinfiammatorio e il ciclo stavolta mi è venuto con ipermenorrea tanto è che lo ho da oltre 10 giorni, così il medico curante mi ha suggerito il Tranex, ma ho sbagliato dosaggio e ne ho preso solo 2 pillole da 500 i primi 2 giorni ma, vedendo che la cosa che non è migliorata granché, dal terzo giorno ho aumentato la dose fino ad arrivare a 3 g al giorno e va un po' meglio ma non sta passando: quanti giorni ancora posso continuare il Tranex per risolvere la situazione in attesa di un'ecografia poiché il mio medico curante è attualmente fuori Italia? Non ho dolori né debolezza o altri sintomi, ma solo questo ciclo antipatico, che non sta passando ma solo diminuendo molto molto lentamente con queste pillole perché purtroppo non ho trovato le fiale. Grazie della sua gentile risposta.
Sara De Carolis
Cara signora,
una diagnosi va fatta sia mediante ecografia transvaginale sia con prelievi che ci permettano di scoprire i valori della coagulazione. È probabile che gli antinfiammatori per il dente abbiano acuito la situazione. Puoi assumere Tranex o Ugurol (anche in fiale, si possono assumere per bocca) per più giorni, non ci sono problemi. Cari saluti.
