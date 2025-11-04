Mestruazioni abbondanti e Tranex

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/11/2025 Aggiornato il 04/11/2025

I farmaci antiemorragici possono essere assunti anche per vari giorni.

Una domanda di: Elisa
Buongiorno gentile dottoressa, ho 46 anni, ciclo regolare da sempre molto abbondante ma senza dolori. Ho avuto un ascesso al dente che ho dovuto curare con 6 giorni di Augmentin + 5 giorni di antiinfiammatorio e il ciclo stavolta mi è venuto con ipermenorrea tanto è che lo ho da oltre 10 giorni, così il medico curante mi ha suggerito il Tranex, ma ho sbagliato dosaggio e ne ho preso solo 2 pillole da 500 i primi 2 giorni ma, vedendo che la cosa che non è migliorata granché, dal terzo giorno ho aumentato la dose fino ad arrivare a 3 g al giorno e va un po' meglio ma non sta passando: quanti giorni ancora posso continuare il Tranex per risolvere la situazione in attesa di un'ecografia poiché il mio medico curante è attualmente fuori Italia? Non ho dolori né debolezza o altri sintomi, ma solo questo ciclo antipatico, che non sta passando ma solo diminuendo molto molto lentamente con queste pillole perché purtroppo non ho trovato le fiale. Grazie della sua gentile risposta.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Cara signora,
una diagnosi va fatta sia mediante ecografia transvaginale sia con prelievi che ci permettano di scoprire i valori della coagulazione. È probabile che gli antinfiammatori per il dente abbiano acuito la situazione. Puoi assumere Tranex o Ugurol (anche in fiale, si possono assumere per bocca) per più giorni, non ci sono problemi. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Test di Coombs negativo dopo l’immunoprofilassi: perché?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Dopo l'immunoprofilassa il test di Coombs deve risultare positivo, a conferma che l'iniezione ha determinato l'effetto voluto. Se risulta negativo è opportuno appurarne la ragione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 