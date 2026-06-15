Mestruazioni anticipate dopo l’ablazione dell’endometrio: perché?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 15/06/2026 Aggiornato il 15/06/2026

Per avere un parere specialistico è necessario fornire alcune formazioni essenziali a partire dalla propria età.

Una domanda di: Sheila
Sono stata operata di ablazione endometriale a settembre 2025: mi provocava così tanto sanguinamento da obbligarmi a cambiare spesso l'assorbente e, addirittura, da finire in ospedale. Il sangue usciva come da un rubinetto aperto, le mestruazioni erano troppo ravvicinate, con coaguli grandi. Dopo l'intervento le mestruazioni sono tornate alla normalità anche se il 3° o 4° giorno sono più abbondanti. Questo mese però ho un dubbio: le mestruazioni mi sono arrivate il 22 maggio, a metà giugno sono tornate e il loro arrivo è stato preceduto da un paio di giorni di spotting: macchie prima rosse poi rosa poi marroni: è normale? Grazie.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile signora,
non le posso dare un parere: mancano alcune informazioni indispensabili: età, peso e BMI, motivo per cui è stata fatta l’ablazione, e come sono ora le condizioni uterine e i livelli ormonali, rilevati grazie allo specifico esame. Il BMI è l’indice di massa corporea, così chiamato dalle iniziale della definizione inglese “body mass index” è il parametro che si utilizza in ambito medico per stabilire se il peso corporeo è nella norma, oppure al di sotto di quello ideale, oppure se si è in presenza di una condizione di sovrappeso più o meno importante. Si ottiene dividendo il peso in chili per il quadrato dell’altezza. Per esempio, una donna che pesa 62 chilogrammi ed è alta 1,70 metri ha un indice di massa corporea pari a 21,45 (62:2,89=21,45). Le ho scritto questo per rendere più comodo calcolarlo nel caso in cui non avesse sotto mano la formula per farlo. Cari saluti.

Mestruazioni anticipate dopo l’ablazione dell’endometrio: perché?

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