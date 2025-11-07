Mestruazioni arrivate subito dopo aver preso la pillola del giorno dopo: posso essere incinta?

Una domanda di: Ana
Salve. Ho avuto un rapporto non protetto 4 giorni fa, 58 ore dopo ho presso la pillola del giorno dopo, subito dopo, non erano passate neanche 8 ore, mi sono arrivate le mestruazioni, più liquide del normale e con coaguli di sangue (sembrerebbero normali come al solito anche se più denso), é normale? Si può pensare ancora a una gravidanza?
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, se la mestruazione è arrivata non dovrebbe esserci nessun problema, non dovrebbe proprio aver avviato una gravidanza. In ogni caso, in queste circostanze viene suggerito un test di gravidanza e una valutazione ecografica a distanza di 20 giorni circa dal rapporto, per verificare che tutto sia a posto. Con cordialità.
