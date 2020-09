Mestruazioni assenti a 49 anni: può essere una gravidanza?

Una domanda di: Tiziana

Ho 49 anni e 6 figli l’ultimo avuto 2 anni fa già in premenopausa questo è il secondo mese che salto il ciclo vista l’età potrebbe essere premenopausa, nonostante beta negative ho tutti i sintomi di una gravidanza. In particolare, soprattutto seno molto più gonfio e pancia gonfia, io che sono molto magra lo vedo… attendo ancora o è possibile che le mestruazioni non siano apparse per qualche motivo? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, magari sarò smentita da un successivo positivizzarsi delle beta-hCG ma direi che alla sua età è molto più probabile che il ciclo ritardi per motivi diversi dalla gravidanza. I sintomi che lei riporta (seno teso e pancia gonfia) possono essere attribuiti all’ormone progesterone che è lo stesso che sostiene la gravidanza, ma è anche quello tipico della fase post-ovulatoria del ciclo mestruale.

Ciò significa che entro un paio di settimane dovrebbe vedere arrivare il ciclo mestruale.

In questa fase è comune che il ciclo mestruale ritardi e magari poi si ripresenti “con gli interessi” motivo per cui potrebbe valer la pena programmare una visita ginecologica di controllo per mettere a tema i cambiamenti corporei tipici di questa nuova fase della vita femminile.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

