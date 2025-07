Mestruazioni assenti dopo il menarca

È del tutto normale che dopo la prima mestruazione il ciclo sia ancora irregolare per alcuni mesi.

Gentile signora, sì è normale. Dal menarca, cioè dalla comparsa della prima mestruazione, possono trascorrere 4-6 mesi (a volte anche qualcosa in più) affinché il ciclo mensile si regolarizzi e, quindi, le mestruazioni comincino a comparire a intervalli regolari, in media ogni 28 giorni. La visita ginecologica a 11 anni non è opportuna. Cari saluti.

Una domanda di: Ilaria Volevo sapere se non avere il ciclo per 5 mesi dopo il menarca sia normale o se devo far fare già una prima visita ginecologica a mia figlia di 11 anni.

Gli Specialisti Rispondono

Il cuoricino dell'embrione può battere lentamente senza che questo sia per forza un brutto segno. Comunque sia, per sapere se la gravidanza evolverà si deve attendere il trascorrere dei giorni. »

In caso di perdite ematiche che si protraggono per settimane, a giudizio del ginecologo curante può essere opportuno anche effettuare un tampone vaginale per escludere la presenza di microbi. Inoltre, può servire un'integrazione di magnesio, mentre non occorre stare a riposo assoluto. »

Dare inizio a una gravidanza in prossimità della menopausa è altamente improbabile, tuttavia in medicina non si può dire "mai" in maniera assoluta, quindi l'uso del profilattico anche a 50 anni (con mestruazioni ancora regolari) è consigliabile. »

Il prosciutto cotto è un salume consentito in gravidanza perché, appunto, come dice il suo nome, è cotto. Meglio comunque quando si ha il dubbio che un alimento sia pericoloso trovare la risposta prima di assumerlo perché dopo può essere tardi. »