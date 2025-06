Mestruazioni che (ancora) non ritornano a cinque mesi dal parto

Una domanda di: Mina Sto allattamento da circa 5 mesi mia figlia esclusivamente al seno. Noto solo per questo mese delle perdite di sangue per niente abbondanti che passano in 24 ore. Ma del capoparto ancora niente.



Salve signora, in allattamento e soprattutto durante l'allattamento esclusivo al seno (immagino nei primi 6 mesi di vita della sua bimba, dato che poi arriva il fatidico momento dello svezzamento) ci aspettiamo che il ciclo mestruale aspetti a tornare alla sua regolarità.

Il capoparto arriva solitamente prima dello svezzamento se si tratta di allattamento misto oppure in caso (quanto mai raro e fortunato) il bimbo/a dorma per tutta la notte.

Sono infatti le poppate notturne quelle che fanno rilasciare una grande quantità di prolattina, l'ormone dell'allattamento, responsabile anche della soppressione dell'ovulazione e quindi della mestruazione.

Da un certo punto di vista, la Natura è saggia e dispone che sia piuttosto complicato rimanere incinta quando si è partorito da poco e ci si sta dedicando anima e corpo ad un neonato...però non è impossibile che ci siano delle eccezioni e che le ovaie riprendano la loro attività anche prima dello svezzamento del bambino.

Magari le perdite ematiche lievi che ha notato sono legate a delle pause più lunghe tra le poppate oppure all'inserimento di altri cibi oltre al suo latte (la frutta tipicamente).

Il mio consiglio è quello di rivolgersi ad una brava ostetrica in consultorio o privatamente per approfondire il tema del ritorno della fertilità durante l'allattamento e per imparare a riconoscere i sintomi della fertilità attraverso il metodo dell'ovulazione Billings oppure i metodi sintotermici (tipo CAMEN o tipo Roetzer)…vedrà che vi saranno molto utili sia per ricercare che per rinviare un concepimento (immagino che abbiate desiderio di ritrovare l'equilibrio prima di sperimentare nuovamente la gioia di dare la vita ad un figlio).

Spero che possiate proseguire ancora a lungo l'allattamento: andando avanti con i mesi i bimbi sono sempre più "bravi" a ciucciare e diventa una coccola per entrambe, oltre che un ottimo strumento per mantenersi in salute. Cordialmente.



