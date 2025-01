Mestruazioni che arrivano dopo due ore dal test di gravidanza positivo

Una domanda di: Cosmina

Avevo un ritardo di 4 giorni stamattina ho fatto il test di gravidanza risultato positivo, un paio di ore dopo mi è arrivato il ciclo è una cosa normale? Non so cosa fare mi potete aiutare per favore? Io e il mio compagno cerchiamo di avere un figlio, non so che fare non mi è mai successo una cosa così, che esce il test positivo e dopo mi arrivano le mestruazioni: è possibile ?



Cara Cosmina,

per prima cosa complimenti per il suo nome così simpatico.

Per seconda non mi ha detto quanti anni ha, quanti mesi di rapporti sono stati necessari per raggiugere il concepimento e non so neppure se ha già avuto gravidanze oppure no. Detto questo, quanto mi riferisce non mi preoccupa

È un evento frequente ma per scriverle qualcosa di utile ho bisogno delle informazioni che le ho indicato: è impossibile infatti parlare di fertilità senza neppure conoscere l’età della donna … Cordialmente.



