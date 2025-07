Mestruazioni che non arivano ma il test è negativo

Una domanda di: Chiara Le volevo chiedere un paio di cose partiamo dal fatto che sto cercando una seconda gravidanza sono una ragazza di 26 anni, il mio primo figlio l’ho avuto a 22 anni il 17 giugno 2022 oggi ha tre anni si chiama Nicolò. Lo scorso anno sempre di questo periodo ho avuto un aborto interno proprio nelle fasi iniziali della gravidanza praticamente nell’ecografia c’era solo il sacco vitellino e camera gestazionale a 7 settimane sono andata a fare un controllo e non c’era l’embrione, quindi diagnosi aborto interno. A luglio di quest’anno abbiamo ricominciato a cercare un’altra gravidanza praticamente dopo un anno esatto perché prima non ce la siamo sentiti. Abbiamo avuto rapporti diciamo non proprio mirati cioè io lo scorso mese cioè giugno 2025 ho avuto la finestra fertile dal 14 giugno fino al 21 giugno abbiamo fatto l’amore il 20/21 giugno comunque uno di questi due giorni per poi avere un altro rapporto a fine mese ma lì la probabilità di rimanere incinta era molto bassa. Questo mese aspettavo il ciclo il 3 luglio ancora non mi è arrivato, ma tutti test fatti ovviamente precoci con sensibilità 10 tutti negativi..oggi ad esempio stamattina 6/07/2025 ne ho fatto uno con le prime urine del mattino ed è risultato negativo: secondo lei cosa sta succendo al mio corpo? Non mi era mai successo un ritardo così il mio ciclo è regolare come un orologio svizzero continuo ad avere dolori pelvici come se mi dovesse arrivare da un momento all’altro ma niente non sta arrivando cosa mi consiglia di fare? La ringrazio in anticipo per la risposta, cordiali saluti.



Gentile Chiara,

un ritardo delle mestruazioni può capitare nell'arco della vita fertile anche alle donne con il ciclo solitamente regolare, senza che questo sia necessariamente segno di qualcosa che non va. Se il test di gravidanza è risultato negativo significa che non è incinta. Ma anche questo non preoccupa visto che è solo al primo mese di ricerca della gravidanza e va

messo in conto di non riuscire nell'intento immediatamente dopo aver preso la decisione di avviarla. Il fato che lei abbia già avuto un bambino è la migliore prova della fertilità della vostra coppia, quindi può stare tranquilla. Se le mestruazioni non dovessero arrivare nei prossimi giorni, le consiglio comunque un controllo dal ginecologo. Cordialmente.



